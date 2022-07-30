الجيش الباكستاني: مقتل جندي و6 متمردين في عملية أمنية بإقليم "بلوشستان"

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل جندي وستة متمردين جراء عملية أمنية بإقليم "بلوشستان" المضطرب بجنوب غرب البلاد.

وأوضح الجيش - في بيان نقلته قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن "جنديا آخر أصيب خلال تبادل إطلاق النيران"، مضيفا أن "السلطات أطلقت العملية بعد ورود معلومات بشأن وجود مجموعة من المتمردين، وأنها صادرت أسلحتهم وذخائرهم وطهرت موقع العملية الأمنية".

يشار إلى أن إقليم "بلوشستان" ظل لقرابة عقدين محل نشاط عدد من الجماعات المتمردة والانفصالية، وتقول الحكومة إنها قمعت التمرد لكن العنف في الإقليم لا يزال مستمرا.