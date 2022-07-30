اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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الجيش الباكستاني: مقتل جندي و6 متمردين في عملية أمنية بإقليم "بلوشستان"

السبت، 30 يوليه 2022 01:11 م
الجيش الباكستاني: مقتل جندي و6 متمردين في عملية أمنية بإقليم "بلوشستان" الجيش الباكستانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل جندي وستة متمردين جراء عملية أمنية بإقليم "بلوشستان" المضطرب بجنوب غرب البلاد.

وأوضح الجيش - في بيان نقلته قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن "جنديا آخر أصيب خلال تبادل إطلاق النيران"، مضيفا أن "السلطات أطلقت العملية بعد ورود معلومات بشأن وجود مجموعة من المتمردين، وأنها صادرت أسلحتهم وذخائرهم وطهرت موقع العملية الأمنية".

يشار إلى أن إقليم "بلوشستان" ظل لقرابة عقدين محل نشاط عدد من الجماعات المتمردة والانفصالية، وتقول الحكومة إنها قمعت التمرد لكن العنف في الإقليم لا يزال مستمرا.

 


الجيش الباكستاني

بلوشستان

إقليم بلوشستان

باكستان



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