اليوم السابع
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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الجزار: تنظيم مؤتمر الإسكان العربى السابع تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة"

السبت، 30 يوليه 2022 10:16 ص
الجزار: تنظيم مؤتمر الإسكان العربى السابع تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان " نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة "، والذي يعقد على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 18 : 20 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه من المقرر أن يطرح المؤتمر رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، ويساهم في وضع حلول مبتكرة وآليات فعَّالة ويبرز التجارب والمشروعات الرائدة في مجال المدن الذكية والمستدامة تحقيقاً لجودة الحياة.
 
وحول محاور المؤتمر، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن المحور الأول والثاني يتمثلان في المدن الذكية والمدن المستدامة، بينما يتمثل المحوران الثالث والرابع، في جودة الحياة والتجارب الإقليمية والعالمية، بجانب تنظيم معرض ضمن فعاليات المؤتمر، لافتةً إلى أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن 22 دولة، و 1200 مشترك، و 50 جهة مشاركة.
 
وقالت إن الجهات المنظمة للمؤتمر هي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب – جامعة الدولة العربية.
 

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