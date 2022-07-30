اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 30 يوليه 2022 04:00 ص
الجزائر تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الجزائر، اليوم، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الوقت الذى لم يتم إحصاء فيه أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 267 ألفا و287 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و339 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.


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