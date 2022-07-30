ومن المقرر أن يفتتح أعمال هذا الملتقى الدولي، الذي تنظمه وزارتي التضامن والأسرة، والمجاهدين الجزائريتين، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن.
وسيشهد هذا الملتقى الدولي، الذي يستمر على مدار يومين، جلستين علميتين؛ الأولى حول "نضالات المرأة العربية، المرأة الجزائرية كنموذج"، والثانية تناقش سياسات تمكين المرأة العربية.