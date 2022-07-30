التموين: استمرار طرح البيض بسعر 62 جنيها للطبق بمنافذ الوزارة

كتب ـ مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في استمرار طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث تم تخفيض سعر الطبق إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، كذلك تقوم بتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة للمواطنين بشكل مستمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 من أغسطس المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 31 يوليو الجارى، إلا ان الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس المقبل.