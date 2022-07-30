اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تطلق مرحلة جديدة من "مودة" لتدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة

السبت، 30 يوليه 2022 12:17 م
التضامن تطلق مرحلة جديدة من "مودة" لتدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
وقام المشروع بالإعداد مسبقاً لهذه المرحلة عن طريق عقد اجتماع تخطيطي مع ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي لتنسيق كافة الاحتياجات اللوجيستية وصياغة الخطط التنفيذية الخاصة بالتدريبات حتى نهاية العام الحالي.
 
وبدأت الفعاليات التدريبية بمحافظات: أسوان، الأقصر، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، أسيوط والسويس، وقد استفاد من تلك التدريبات حتى الآن 1746 مشاركًا.
 
ويهدف المشروع من خلال تلك المبادرة  إلى إكساب المشاركين من المخطوبين -بحضور طرفي العلاقة معاً- مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسؤولية، وأهم ملامح سنة أولى زواج والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تقابل الأسرة في مختلف الجوانب، بإلاضافة للتأكيد على المشاركين مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة ومنها وسائل تنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، وأهم الرسائل المتعلقة برعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية.
 
ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة  من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلي استشاريين متخصصين في مجال تنظيم الأسرة في مجال الصحة الإنجابية.
 
 
PHOTO-2022-07-30-11-56-41_1
 
PHOTO-2022-07-30-11-56-42
 
PHOTO-2022-07-30-11-56-42_1

 


التضامن

مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة

مشروع مودة لتدريب المخطوبين



الموضوعات المتعلقة

التضامن تدرب الشباب على معايير اختيار شريك الحياة ضمن مشروع "مودة"

الجمعة، 06 مايو 2022 02:36 م

مدير مشروع "مودة": نتولى الجزء التثقيفي من خطة الدولة لتنمية الأسرة المصرية

الأربعاء، 02 مارس 2022 10:36 م

وزيرة التضامن تعلن انتهاء تدريب الشباب ضمن مشروع "مودة" بـ 4 محافظات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:37 م

مشروع مودة يواصل فعالياته بجامعة جنوب الوادى للحفاظ على الأسرة المصرية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:04 م

التضامن: مشروع مودة يعمل فى 14 قرية بمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 ص

"مشروع مودة": تنفيذ البرنامج فى 11 جامعة خلال الفصل الدراسى الأول.. فيديو

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:43 م

وزيرة التضامن تطلق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة