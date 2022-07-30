التضامن تطلق مرحلة جديدة من "مودة" لتدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة

كتب ـ مدحت وهبة

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة " تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقام المشروع بالإعداد مسبقاً لهذه المرحلة عن طريق عقد اجتماع تخطيطي مع ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي لتنسيق كافة الاحتياجات اللوجيستية وصياغة الخطط التنفيذية الخاصة بالتدريبات حتى نهاية العام الحالي.

وبدأت الفعاليات التدريبية بمحافظات: أسوان، الأقصر، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، أسيوط والسويس، وقد استفاد من تلك التدريبات حتى الآن 1746 مشاركًا.

ويهدف المشروع من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين من المخطوبين -بحضور طرفي العلاقة معاً- مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسؤولية، وأهم ملامح سنة أولى زواج والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تقابل الأسرة في مختلف الجوانب، بإلاضافة للتأكيد على المشاركين مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة ومنها وسائل تنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، وأهم الرسائل المتعلقة برعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية.

ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلي استشاريين متخصصين في مجال تنظيم الأسرة في مجال الصحة الإنجابية.