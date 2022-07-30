اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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التشيك تكثف جهود مكافحة حرائق الغابات بالحديقة الوطنية

السبت، 30 يوليه 2022 12:02 م
التشيك تكثف جهود مكافحة حرائق الغابات بالحديقة الوطنية حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت السلطات في التشيك نشر المزيد من رجال الإطفاء في إطار جهود مكافحة حرائق الغابات التي نشبت بالحديقة الوطنية بالبلاد الأسبوع الماضي.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم السبت أنه تم إرسال 240 رجل إطفاء لمشاركة المئات المنخرطين بالفعل في جهود السيطرة على الحريق المستمر منذ قرابة أسبوع.. مضيفا أن 13 مروحية تشارك في جهود الإطفاء التي بدأت تؤتي ثمارها.

وتابع الراديو أن دخان النيران المشتعلة بالحديقة الكائنة بمنطقة "شمال بوهيميا" وصل إلى العاصمة "براغ" ومناطق أخرى. ويرجح المسؤولون أن يكون الإهمال البشري هو سبب نشوب الحريق.

 


التشيك

الحديقة الوطنية التشيك

الحديقة الوطنية

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حرائق الغابات بالتشيك

مكافحة حرائق الغابات



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