"التأمين الصحي" يفحص 2000 سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالغربية

الغربيـة عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن فحص2094 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية الحملة في شهر يونيو 2022، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار المحافظ أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي في عيادات (علي بن أبي طالب بطنطا، بن سينا بالمحلة الكبرى) حيث بلغ عدد المترددين على الحملة 2100 سيدة.

وفي الإطار ذاته أكد رحمي على حرص المحافظة الدائم على تكثيف الجهود من خلال مبادرة صحة المرأة ومن خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصيحات وغيرها من المبادرات لرفع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط والتدخين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أن الفرع يقوم بدور هام في المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي من أهمها مبادرة القضاء على أمراض الأنيميا وسوء التغذية ومبادرة القضاء على فيروس سي لطلبة المدارس ومبادرة ضمور العضلات ومشروع القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى لجان ذوي الهمم لتحديد مدى الإعاقة للمواطنين من خلال الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، لتحديد استحقاقهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويذكر أنه قد بلغ عدد الحالات المعروضة على اللجان 2210 مواطنين وإصدار قرارات لعدد 2545 مواطنا منذ بداية الحملة في فبراير 2022 .