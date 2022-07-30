اليوم السابع
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البابا تواضروس يدشن كنيسة القيامة بحى الظاهر فى القاهرة

السبت، 30 يوليه 2022 11:00 ص
البابا تواضروس يدشن كنيسة القيامة بحى الظاهر فى القاهرة البابا تواضروس يدشن كنيسة القيامة بحى الظاهر بالقاهرة
كتب ـ محمد الأحمدى

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دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء بحي الظاهر بالقاهرة، التابعة لرابطة القدس، وهي مقر الكرسي الأورشليمي بالقاهرة.
 
وكان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة الساعة السابعة من صباح اليوم، وكان في استقبال قداسته نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى والآباء كهنة الكنيسة، وعزفت فرق الكشافة موسيقاها ترحيبًا بقداسة البابا، ثم أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة.
 
ورتل خورس الشمامسة لحن استقبال الأب البطريرك لحظة دخول قداسة البابا إلى الكنيسة، لتبدأ بعدها صلوات التدشين.
ودشن قداسته والأب المطران والآباء الأساقفة مذبح الكنيسة على اسم القيامة المقدسة والقديسة مريم العذراء كما تم تدشين حضن الآب وأيقوناتها.
 
وألقى قداسة البابا عظة القداس وجعل عنوانها "الكنيسة مصنع القديسين" وتناول تحت هذا العنوان أربعة محاور هي: الكلمة المقدسة،  الأسرار المقدسة، الصحبة المقدسة، الخدمة المقدسة.
 
شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها عشرة من الآباء الأساقفة، إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيوس.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه القيامه

الكرازه المرقسيه



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