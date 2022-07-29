نصيحة البابا تواضروس الثانى لأولياء الأمور قبل نتيجة الثانوية العامة

كتب: محمد الأحمدى

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث يحصد الطلاب ثمار جهدهم طوال العام، وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجه خلال كلمته التى ألقاها باجتماع الأربعاء يوم 23 يونيو الماضى، رسالة إلى أبنائه وبناته من الطلبة الذين يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية العامة حاليًا، وقال قداسته إنه يصلي من أجلهم ليساعدهم الله في امتحاناتهم، كما طمأنهم قداسة البابا أن مجهودهم سيأتي بثمار مفرحة.

ووجه قداسته نصائح إلى أولياء الأمور قائلا "تعلم أن تمدح وتشجع مهما كان المجموع".

وينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد له أى مصداقية.