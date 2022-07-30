الأزهر ينظم رحلة لمعالم الإسكندرية لعدد من الطلاب الوافدين لمدة أسبوع

كتب لؤى على

انطلق اليوم الفوج الثانى للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، إلى فرع مدينة البعوث بالإسكندرية، وذلك فى إطار فعاليات المعسكر الصيفى للطلاب الوافدين الذى ينظمه قطاع مدن البعوث الإسلامية، تنفيذًا للخطة السنوية لإدارة رعاية الشباب، ومن المقرر له العودة يوم 6 / 8 / 2022، وشارك بالفوج 135 طالبًا من مختلف الجنسيات.

ويتضمن انطلاق الفوج الثانى للطلاب الوافدين بالمعسكر الصيفى تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وتحت رعاية رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

كما يتضمن برنامج المعسكر العديد من الفعاليات منها زيارات إلى معالم الإسكندرية المختلفة مثل مكتبة الإسكندرية ومسجد المرسى أبو العباس، ومتحف الأحياء المائية، وحديقة الحيوان بالإسكندرية، وقصر المنتزه، وقلعة قايتباى، حديقة انطونيادس، ورحلات شاطئية، ومسابقات رياضية ودينية وثقافية وفنية، ويختتم الفوج بملتقى ثقافى وحفل سمر بمشاركة الطلاب الوافدين.

وفى سياق متصل أنه من المقرر عودة الفوج الأول "بنين" ظهر اليوم من مدينة البعوث بالإسكندرية، بعد قضاء أسبوع من البهجة والمرح والسعادة خلال فترة الفوج بالمعسكر الصيفى بالإسكندرية.