اعرف إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بشمال سيناء، وقالت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتعاون الدولى بالمحافظة، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 وفقا للجهات والبرامج 410 ملايين و 400 ألف جنيها موزعة ما بين مشروعات استكمال ( 298 مليون و43 ألف جنيها ) ومشروعات جديدة ( 13 مليون و608 آلاف جنيها ) .

وأضافت أن المشروعات موزعة بواقع 211 مليون و 766 ألف جنيها لديوان عام المحافظة "198 مليون و 158 ألف جنيها استكمال و 13 مليون و 608 آلاف جنيها جديدة"، 68 مليون و 644 ألف جنيها لمجلس مدينة العريش" 38 مليون و 20 ألف جنيها استكمال و 30 مليون و 624 ألف جنيها جديدة" ، 42 مليون و 801 ألف جنيها لمجلس مدينة بئر العبد "21 مليون و 301 ألف جنيها استكمال و 21 مليون و 500 ألف جنيها جديدة"، مليون و 500 ألف جنيها لمجلس مدينة رفح "لمشروعات جديدة"، 39 مليون و 500 ألف جنيها لمجلس مدينة الشيخ زويد "17 مليون و 500 ألف جنيها استكمال و 22 مليون جنيها جديدة" ، 18 مليون و 275 ألف جنيها لمجلس مدينة الحسنة "5 ملايين و 650 ألف جنيها استكمال و 12 مليون و 625 ألف جنيها جديدة "، 27 مليون و 914 ألف جنيها لمجلس مدينة نخل" 17 مليون و 414 ألف جنيها استكمال و10 ملايين و500 ألف جنيها جديدة" .