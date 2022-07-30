استمرار أعمال الرصف بمدن وقرى كفر الشيخ وانتهاء رصف وتطوير 13 شارعا فى بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن محافظ كفر الشيخ أعمال رصف، ومازالت أعمال الرصف والتطوير مستمرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومن بين تلك المدن مدينة بيلا، ومازال العمل مستمر لرصف الطرق تباعًا.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تم الانتهاء من رصف وتطوير 13 شارع بمختلف أنحاء المدينة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، لمركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتمهيد الطرق والعمل على رفع كفاءتها وربطها ببعض لخلق سيولة مرورية أمام المارة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه تم رصف شوارع الجيش، العشري، الفالوجا، فلسطين، صلاح الدين "بريد رخا"، عين شمس، الصياد، السيد حجازي، مدرسة الزراعة، مسجد نوفل لربط شارع 23 يوليو بشارع الأهرام، الضرائب العقارية مرورًا بالبريد ومرفق الإسعاف، ونصف شارع 26 يوليو وجاري الاستكمال، ونصف شارع 23 يوليو واستكمال الباقي منه بخطة العام حيث تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الموجود به بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس المدينة، سيتم رصف وتجميل شارع عبد المنعم رياض والنيل واستكمال شارع 23 يوليو وربطه بشارع النيل ليشكل محور مروري بشارع الأهرام في الاتجاه لطريق "بيلا - حاذق"، ورصف شارع السويس، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 – 2023، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأشار "ساطور" إلي أنه يجري حاليا رصف طريق "بيلا - كفر العجمي" بطول 1300م، وسيتم استكمال الطريق، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 – 2023، لمديرية الطرق بالمحافظة، والتي تشمل أيضًا استكمال رصف طريق "سريوة - الشطوط"، وطريق "الربعمائة"، لافتا إلي أن مديرية الطرق بالمحافظة تقوم أيضًا برصف قطاعات بالطرق الآتية: "الترزي - الحوة"، "بيلا - حاذق"، "إبشان - الجمل"، مؤكدًا استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ خطة الرصف بالشوارع والطرق حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع.



استمرار رصف الطرق



تكثيف اعمال الرصف



تمهيد الطرق رصقها_1



جانب من اعمال الرصف



جهود مكثفة للرصف



رصف الطرق ببيلا



استمرار الرصف



الاعكمال الجارية برصف الطرق