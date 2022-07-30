ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية كنتاكى الأمريكية إلى 17 قتيلا

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قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، إن عدد الوفيات جراء الفيضانات التي تجتاح شرق الولاية ارتفع إلى 17 شخصا، بعد أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل، واجتاحت الطرق وأدت الأمطار إلى فيضان مياه الأنهار والجداول.

وقال بشير، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن أعداد الضحايا مرشح للارتفاع في الوقت الذي لاتزال فيه الفيضانات مستمرة، مضيفا أنه أثناء قيامنا بالبحث والإنقاذ، لا تزال هناك مخاطر حقيقية، لم تصل المياه ذروتها في بعض المناطق ولن تصل إلى ذروتها حتى الغد، نحن سنجتاز هذا الأمر العصيب معًا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن إرسال تعزيزات فدرالية لدعم المناطق المتضررة.