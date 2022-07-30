احذر.. رادار المرور يلتقط 1193 سيارة تنطلق بسرعات جنونية

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1193 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 156 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 12 دراجة نارية مخالفة، 13 مخالفة موقف عشوائى، 19 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.