إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى

أصيب 6 أشخاص اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى أمام قرية نعيم نطاق مركز بنى سويف ، حيث تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من احمد اسامة ابو السباع 21 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم، احمد محمد يوسف 27 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و الراس ، محمد مجدى عبد التواب 19 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم ، مصطفى سيد بيومى 17 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم ، محمود شعبان صابر 28 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و اشتباه كسر الساق الايمن ، شريف عنتر عبد السلام 35 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و اشتباه كسر بالساق الايمن.

وجميعهم مقيمون هوارة بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.