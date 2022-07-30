اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 07:03 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى

السبت، 30 يوليه 2022 06:32 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى أمام قرية نعيم نطاق مركز بنى سويف ، حيث تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم .

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من احمد اسامة ابو السباع 21 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم، احمد محمد يوسف 27 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و الراس ، محمد مجدى عبد التواب 19 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم ، مصطفى سيد بيومى 17 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم ، محمود شعبان صابر 28 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و اشتباه كسر الساق الايمن ، شريف عنتر عبد السلام 35 سنة مصاب جروح و كدمات بالجسم و اشتباه كسر بالساق الايمن.

 

وجميعهم مقيمون هوارة بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.


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