إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب ثلاثة أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي وادي النطرون حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى الكيلو 75 اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة، إيمان - م - ع 34 سنة - كدمات متعددة بعموم الجسم

وأمل - م - ع - 56 سنة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وليلى - م - ال -83 سنة القاهرة- كدمات متعدده بعموم الجسم.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.