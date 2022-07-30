إصابة سيدتين بتسمم غذائى وحجزهما في مستشفى سوهاج العام

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام، سيدتين، الأولى تبلغ من العمر 26 سنة، والثانية 30 سنة، مصابتين بحالة إعياء وألم بالبطن، على أثر إصابتهما بحالة تسمم غذائى، تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابتين والحالة العامة لهما مستقرة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى سوهاج العام، يفيد بوصول سيدتين يقيمن بناحية قرية عرابة أبودهب دائرة مركز سوهاج مصابتين بحالة تسمم غذائى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج يفيد بوصول أ . ا . ا 26 سنة و و . ف . ا 30 سنة إلى مستشفى سوهاج العام مصابتين بحالة إعياء على إثر تناولهن طعاما منزليا فاسدا ونفيتا الشبهة الجنائية.

تم حجز المصابتين بقسم إستقبال الباطنة بالمستشفى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة والحالة العامة مستقرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.