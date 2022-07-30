إجراء 38 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى فى العمليات الجراحية، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى ايتاى البارود بإجراء 35 عملية جراحية لجراحات مختلفة.

كما تم إجراء ثلاث عمليات كبرى متقدمة بمستشفى أبو حمص ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار.

وتضمنت العمليات مناظير جراحه العظام وتغيير المفاصل عبارة عن حالتى رباط صليبى أمامى، وحالة تغيير مفصل الحوض نتيجة خشونة شديدة بالمفصل، كما تم تركيب مفصل حوض كامل.

وفى هذا السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على مدى حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية والقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية في جميع المستشفيات بمختلف أنواعها دون تحميل المواطن أى أعباء مالية.

فيما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن منظومة الصحة بالمحافظة فى تقدم مستمر، ويظهر هذا جليًا فى كم العمليات المتقدمة والدقيقة التى تجرى فى كافة المستشفيات، والتى تحتاج لمهارة خاصة.

كما أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر لكافة الأطباء، والفرق الطبية بتخصصاتها المختلفة، وجميع العاملين بالمنظومة الصحية مع تذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة و الطارئة.