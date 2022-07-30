اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء 38 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

السبت، 30 يوليه 2022 12:13 م
إجراء 38 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة عملية جراحية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى فى العمليات الجراحية، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى ايتاى البارود بإجراء 35 عملية جراحية لجراحات مختلفة.

كما تم إجراء ثلاث عمليات كبرى متقدمة بمستشفى أبو حمص ضمن  فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار.

وتضمنت العمليات مناظير جراحه العظام وتغيير المفاصل عبارة عن حالتى رباط صليبى أمامى، وحالة تغيير مفصل الحوض نتيجة خشونة شديدة بالمفصل، كما تم تركيب مفصل حوض كامل.

وفى هذا السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على مدى حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية والقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية في جميع المستشفيات بمختلف أنواعها دون تحميل المواطن أى أعباء مالية.

فيما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن منظومة الصحة بالمحافظة فى تقدم مستمر، ويظهر هذا جليًا فى كم العمليات المتقدمة والدقيقة التى تجرى فى كافة المستشفيات، والتى تحتاج لمهارة خاصة.

كما أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر لكافة الأطباء، والفرق الطبية بتخصصاتها المختلفة، وجميع العاملين بالمنظومة الصحية مع تذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة و الطارئة.


مبادرات رئاسية

عمليات جراحية

مبادرة قوائم الانتظار

محافظة البحيرة

صحة البحيرة

مستشفى ايتاى البارود

مستشفى ابو حمص



الموضوعات المتعلقة

ضبط 3500 عبوة عطور مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

السبت، 30 يوليه 2022 11:38 ص

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة

السبت، 30 يوليه 2022 11:28 ص

مياه البحيرة تحصل على الشهادة الـ17 فى الإدارة الفنية TSM فى أقل من عامين

السبت، 30 يوليه 2022 11:03 ص

تفاصيل خطة الحكومة لتنمية موارد مصر المائية.. تبطين 20 ألف كيلو من الترع بـ68 مليار جنيه حتى عام 2024.. إدخال نصف مليون فدان فى نظام الرى الحديث.. وإضافة 20 ألف صوبة زراعية بنهاية 22/23.. ومواصلة تطهير البحيرات

السبت، 30 يوليه 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة