اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"أوقاف القدس" تمنع تسرّبا للمياه فى باحات الأقصى

السبت، 30 يوليه 2022 06:00 ص
"أوقاف القدس" تمنع تسرّبا للمياه فى باحات الأقصى مدينة القدس
وكالات

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باشرت دائرة الأوقاف فى القدس إصلاح عطل فى أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة فى المسجد الأقصى، دون تدخل من شركة مياه "جيحون" الإسرائيلية.

وقالت الأوقاف فى بيان إن "دائرة الاوقاف تشرع فى إصلاح عطل أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة المشرفة فى المسجد الأقصى المبارك دون تدخل من شركة جيحون التابعة لبلدية الاحتلال التى حاولت التدخل فى البداية لإصلاحها".

مدير المسجد الأقصى، عمر الكسوانى، قال إن "تسرب المياه فى باحات الأقصى اليوم، حدث بسبب عطل فى أنابيب المياه الموصلة لساعة باب المجلس".

وأضاف: "تم إغلاق منطقة التسريب وطواقم الصيانة بدأت العمل بعد صلاة الجمعة وعلى مدار الساعة حتى إصلاح العطل".


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