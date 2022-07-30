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أسعار الذهب اليوم تقفز 16 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1016 جنيها للجرام

السبت، 30 يوليه 2022 11:21 ص
أسعار الذهب اليوم تقفز 16 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1016 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 :   1016 جنيها

عيار 24 : 1161 جنيها

عيار 18 :  871 جنيها

عيار 14 :  679 جنيها

  جنيه ذهب 8128 جنيها

 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على صعود ملحوظ للأونصة عند مستويات 1766.15 دولار بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار، بعد أن صرح جيروم باول بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطء وتيرة صعود الفائدة، وسجل الذهب عالميا صعود ملحوظ رغم رفع سعر الفائدة في اجتماع 26 و 27 يوليو 2022 بـ 75 نقطة أساس وكان من المفترض أن يسجل الذهب تراجع ملحوظ بسبب ارتفاع الفائدة لكن الأسواق سجلت أداء عكسي مع تراجع الدولار وعائد السندات.

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع لجميع الأعيرة المتداولة في السوق، على خلفية ارتفاع أسعار أونصة الذهب، وشهدت أونصة الذهب قفزة من يوم الأربعاء بعد إعلان الفائدة الأمريكية من 1720 دولار إلى 1766 دولار وهو ما كان له آثار كبيرة على سعر الذهب في مصر، والتي سجلت صعود بحوالي 29 جنيها منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن.

أسعار الذهب في مصر تتأثر بقوة بوضع سعر الدولار في الأسواق، إضافة إلى سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، كما أن عوامل العرض والطلب يكون لها تأثير واضح في حركة سوق الذهب بمصر، الأمر الذي يجعل من الصعب توقع حركة سعر الذهب في مصر والتي ترتبط بأكثر من عامل يمكن أن يؤثر على حركة السعر.

 

 


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