5 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل.. منها الأطعمة النيئة

كتبت إيناس البنا

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا حيويًا في مساعدة المرء على البقاء بصحة جيدة أثناء الحمل، فالنظام الغذائي للأم مهم جدًا لنمو الطفل، حيث يساعد تناول الأطعمة المغذية والفيتامينات والمعادن أثناء الحمل على نمو الطفل.

لكن من المرجح أن تعاني النساء الحوامل من الرغبة الشديدة في تناول المشروبات في ساعات غريبة من اليوم مما قد يضر بصحة الطفل والأم، ولكن هناك مجموعات غذائية معينة يجب تجنبها من قبل الأمهات الحوامل.

5 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل

أثناء الحمل، هناك خطر متزايد للإصابة بالتسمم الغذائي الجرثومي من الأطعمة مثل اللحوم النيئة غير المطبوخة، والسالمونيلا هي بكتيريا ضارة بالبكتيريا تزيد من خطر التسمم الغذائي وتسبب داء المقوسات

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "يمكن أن يؤدي داء المقوسات إلى الإجهاض وموت الجنين، لذا يجب على النساء الحوامل تناول اللحوم والدجاج المطبوخة جيدًا

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل

1. البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا

لا تأكل البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا أو المسلوق لأنه يحتوي على السالمونيلا الضارة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، يمكن أن يسبب الإسهال والقيء الشديد والصداع وآلام البطن وارتفاع درجة الحرارة.

من غير المحتمل أن تؤذي كل هذه الأعراض الطفل ، لكنها يمكن أن تضعف جهاز المناعة وتؤثر على نمو الطفل، لذا أحرص على شراء منتجات البيض المبستر، وتناول البيض المسلوق مع صفار البيض الصلب أو العجة والسلطات المطبوخة جيدًا.

2. الفواكه والخضراوات غير المغسولة

تحمل الفواكه والخضراوات غير المغسولة طفيليات التوكسوبلازما الضارة بنمو الأطفال، يلوث داء المقوسات التربة حيث تنمو الفاكهة والخضروات ويمكن أن يلتقط الميكروبات الضارة إذا تم تناولها دون غسلها.

لذا اشطف الفواكه والخضروات جيدًا بالماء المغلي، البكتيريا عرضة للنمو ، لذا قشر أو افرك السطح واقطع الجزء التالف، قم بطهي الخضار جيدًا ، وخاصة الخضار الورقية

3. الأطعمة المسببة للحساسية

خلال فترة الحمل، يجب أن يشتمل النظام الغذائي للأم على فول الصويا والقمح والحليب والبيض والفول السوداني والمكسرات واللوز والجوز والبندق وما إلى ذلك ، ولكن أولئك الذين لا يعانون من الحساسية يمكنهم تناول الأسماك والمحار.