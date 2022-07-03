157 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع إلى 60 ألفا و127 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، منذ ظهور أول حالة للفيروس في مارس 2020، إلى 60 ألفا و127 حالة.
وذكرت الصحة الموريتانية - في بيان اليوم - أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 984 حالة، فيما جرى تسجيل 11 جالة شفاء؛ ليبلغ عدد حالات الشفاء 58 ألفا و321 حالة.
بعد أن رفعت الكثير من دول العالم جميع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بدأت الحالات الإيجابية بالفيروس تتزايد مرة أخرى، حيث ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 547 مليونا و497 ألفا و648 إصابة.
وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و335 ألفا و873 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 87.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.2 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ671 ألفا و416 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و116 وفاة.
بدورهم، حذر عدد من الخبراء من أن أوروبا ستسجل مستويات عالية من فيروس كورونا هذا الصيف بسبب رفع القيود وطالبت منظمة الصحة العالمية مراقبة الفيروس عن كثب، بعد مضاعفة عدد الإصابات بثلاثة في الشهر الماضى، وفقا لصحيفة "إيه بى سى " الإسبانية.
وقال هانز كلوج، مدير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في أوروبا: "مع قيام الدول في جميع أنحاء أوروبا برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت سارية ، سينتشر الفيروس بمستويات عالية خلال الصيف".
وشدد في بيان على أن "الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول تتوقف عن مراقبته. إنه مستمر في العدوى ، ويتغير ويستمر في القتل".
فى إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، وفاة شخصين، وتسجيل 12825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين الماضى، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، على رغم التراجع بمعامل تناقل العدوى.
وذكرت الوزارة، أنه جرى تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، في ثلاث أيام فقط، منهم 1563 إصابة جديدة بالفيروس، شخصت منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحًا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66054 إصابة، على الرغم الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.16.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 4322037 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10942 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في مارس 2020.
وأوضحت الإحصاءات، ارتفاع الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في المستشفيات 1011 مصابًا، بينهم 287 بحالة خطيرة، و55 بحالة خطيرة جدًا، بينما 46 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 551 مصابًا بالطفيفة.
يذكر أن المعدلات الأسبوعية بإصابات ووفيات كورونا واصلت الارتفاع، وتسجيل إحصاءات قياسية، إذ شخصت 70728 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وتشخيص 326 إصابة جديدة بحالة خطيرة بارتفاع بنسبة 64.6%، فيما أعلن عن وفاة 26 شخصًا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، بارتفاع بنسبة 36.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
فى الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن متابعة حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) الايجابية عبر تطبيق (مناعة) خلال مدة العزل بدلا من تطبيق (شلونك).
وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان اليوم /السبت/ - أن اللون الأحمر سيظهر مباشرة فى تطبيق (مناعة)، بعد ثبوت إيجابية نتيجة الفحص؛ ما يعني وضع الشخص تحت العزل الصحى.
وأشارت الى أن مدة العزل للأفراد المصابين محددة بخمسة أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة خمسة أيام تالية.
فى المغرب، أعلن وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، عن إمكانية أخذ جرعة رابعة بالنسبة لمن يتجاوز 60 عاما في العمر، أو الذين يعانون من أمراض متعددة، والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
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