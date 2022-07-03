اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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"ياسين" ينمى موهبته فى التصوير ويحلم بالانضمام إلى أشهر مصورى العالم

الأحد، 03 يوليه 2022 06:00 م
"ياسين" ينمى موهبته فى التصوير ويحلم بالانضمام إلى أشهر مصورى العالم أحد تصوير ياسين
أمنية فايد

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شارك القارئ ياسين أحمد يوسف، الطالب الثانوى، والمقيم بمحافظة بنى سويف، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور من تصويره لإبراز موهبته فى فن التصوير واختيار المشهد المناسب.

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وقال: "بدأت اكتشاف موهبتى أثناء دراستى في الصف الثانى الاعدادى، وحاولت في التعلم من أخطائى الأولى والاستماع إلى ملاحظات وانتقادات المحيطين، وكان مدرس مادة اللغة العربية هو الداعم الأول لموهبتى وكان يشجعنى بصفه مستمرة في استكمال هذا الطريق ولن أخذله حتى أصبح من بين أشهر مصورى العالم".

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ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

تصوير

ثانوى

بنى سويف



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