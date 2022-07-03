وكيل رى كفر الشيخ: تبطين 320 كيلو ترع بقرى ومدن المحافظة حتى الآن.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، أنه تابع الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى الذى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بالمحافظة، والمستهدف منه تبطين 1000 كيلو ترع فى 4 سنوات، مؤكداً أنه تم تبطين 320 كيلو ترع بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وأكد ميدان، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل فى تبطين ترعة العظمة وفروعها، وترعة ادريجة وابشان والوصلة الثالثة ، وأم دخان و الحمصة و الركن، مشيداً بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية، باشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



احد ى الترع التي تم الانتهاء منها



الانمتهاء من تبطين عدد من الترع بكفر الشيخ



تبطين الترع بكفر الشيخ