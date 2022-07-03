وكيل "تعليم دمياط" يحفز فريق أوائل الطلبة ويحثهم على الفوز فى النهائي

دمياط معتز الشربينى

تابع الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، التدريبات النهائية لفريق مدرسة كفر المنازلة الابتدائية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية المشارك في التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

وأجرى "وكيل الوزارة" حوارا أبويا مع أبنائه الطلاب، أوضحوا خلاله أبرز إيجابيات المشاركة في المسابقة من خلق روح التعاون وصقل وتنمية القدرات التحصيلية في المواد الدراسية بالإضافة إلي حصولهم على معلومات قيمه تخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من أجل خلق حياة كريمة للمواطن.

ونقل "وكيل الوزارة" للفريق أمنيات الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لهم بالفوز في النهائي وحثهم على الحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها مديرية التربية والتعليم بدمياط.

كما التقى "خلف" بهيئة التدريس بالمدرسة بقيادة السيد عبدالله السيد مدير المدرسة مقدما لهم الشكر والتقدير علي جهودهم التي بذلوها مع الفريق.

وعلي جانب آخر التقى الدكتور خالد خلف، الباحثة ياسمين يحيى عبده مصطفى التي تواجدت لتشجيع الفريق حيث كانت طالبة بنفس المدرسة وتفوقت وأصبحت باحثة في مجال العلوم والتكنولوجيا و اشتهرت باختراعها لجهاز يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قش الأرز وتوليد الطاقة، وقد كرمتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء بإطلاق اسمها على أحد الكويكبات المكتشفة تكريمًا لجهودها في مجال علوم الأرض والبيئة.

وأشاد الدكتور "خالد خلف" بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن، وأثنى علي الإعداد والتنظيم الجيد للمسابقة في كل مراحلها والتي خلقت تنافسا ثقافيا مؤثرا بين الطلاب، مشيرا إلى أن المسابقة جاءت في ظل توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالعملية التعليمية وحرصها علي إعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين و القادرين علي تحمل المسئولية والاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.

كان ذلك بحضور حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي ومها بدوي مدير إدارة التدريب بالمديرية والسيد الشبراوي مدير إدارة ميت أبو غالب التعليمية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة.