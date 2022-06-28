"تعليم دمياط" يعلن قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الابتدائى.. اعرف الشروط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مـديرية التربية والتعليم بدمياط، " الإدارة العامة للتعليم العـام إدارة التعليم الابتدائى المركزي" قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2022/2023 والتى تتضمن النقاط التالية:-

- وفقا للقرار الصادر بالاعتماد على النظام الالكترونى وذلك باستخدام بيانات شهادة الرقم القومى للطفل، ويتم اختيار المدارس التى يرغب المتقدم اليها وفقا للموقع السكنى الذى يعيش فيه الطفل، على أن يسجل ثلاث رغبات للمدارس الحكومية فى الفترة من 1/6/2022 حتى 30/6/2022.

- يتاح لولى الأمر تسجيل طلب التقدم الالكترونى من خلال الموقع الالكترونى (http://student.emis.gov.eg) وفى حالة تعسره يتم التوجه للمدرسة التى يرغب التقدم اليها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة ولى الأمر لتتولى وحدة المعلومات والاحصاء بالمدرسة تسجيل طلب الالتحاق بالصف الأول بالمدرسة من خلال (( إضافة بيانات المتقدم )) المتقدمين ((سواء من رياض الأطفال بالمدرسة أو ممن لم يلتحقوا برياض الأطفال)) يتم تنسيقهم جميعا حسب الموقع الجغرافي

- جميع المتقدمين سواء من رياض الأطفال بالمدرسة أو ممن لم يلتحقوا برياض الأطفال يتم تنسيقهم جميعا حسب الموقع الجغرافي.

- يتم الإعلان عن بدء التقدم للصف الأول الابتدائى فى مكان واضح بالمدرسة، بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات فى 1/10/2022

- القبول المبدئى :-

من خلال الموقع الالكترونى يتم حذف أسماء المتقدمين للرغبة الثانية والثالثة والغير مطابق للموقع الجغرافي، وتحديد المقبولين ويجب تسجيل (الموافقة الالكترونية ) على القبول أو تسجيل عدم الموافقة

مع تسجيل سبب الرفض أولا بأول مع ارسال تقرير يومى للتعليم الابتدائى بالإدارة بموقف القبول والرفض والذى بدوره تقوم برفعه لإدارة التعليم الابتدائى المركزى بالمديرية لمطابقته مع إدارة الإحصاء والمعلومات بالمديرية.

- عقب غلق موقع التسجيل يتاح لوحدة المعلومات والاحصاء بالمدرسة طباعة كشوف المتقدمين وتسليمها للجنة المختصة للقيام بإجراءات التنسيق من مدير المدرسة رئيسا وعضوية كلا من ( وكيل شئون تعليم - مسئول الإحصاء والمعلومات –مسئول شئون الطلبة الأخصائى الاجتماعى – عضو مجلس الأمناء من العاملين من المدرسة ) وذلك بأمر ادارى موقع من أعضاء اللجنة ومعتمد من رئيس اللجنة بسجل الأوامر الإدارية بالمدرسة وتتحمل اللجنة رئيسا و أعضاء أية أخطاء أثناء عمل لجنة تنسيق القبول تجاه الموقع الجغرافى والسن مع ارسال صورة طبق الأصل من الأمر الإدارى للتعليم الابتدائى بالإدارة

- ترتيب الأسماء تنازليا حسب السن وتحديد العدد المطلوب للمدرسة حسب الميزانية المقررة للصف الأول بالمدرسة

يجب أن تكون الرغبات وفقا للمربع السكنى للأسرة والمؤيد بالمستندات الدالة على ذلك رفق الطلب (( دون المغالاة فى طلب المستندات ويكتفى بتطابق مستندين للموقع السكنى )) وفى حالة المخالفة سوف يعتبر الطلب لاغيا، فيجب تحرى الدقة حتى لاتهدر فرصة الطفل فى الالتحاق بالمدرسة

- عقب تسجيل موقف كل متقدم يتاح لولى الأمر الاطلاع على نتيجة التقدم من خلال الموقع الالكترونى للوزارة أو الإعلان على الصفحة الالكترونية للمدرسة

- بداية استلام الملفات الورقية الخاصة بالمتقدمين والموافقة النهائية: -مع استمارة التقديم الالكترونية وذلك من خلال اللجنة المشكلة من قبل مدير المدرسة اعتبار من 1/7/2022 ومطابقتها بما هو وارد بكشوف التسجيل الالكترونية ولا يتم إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائى إلا بعد توقيعها من لجنة التنسيق المشكلة من الإدارة (مدير التعليم الابتدائى والتوجيه المالى والإدارى و وشئون الطلبة ) واعتمادها من مدير عام الإدارة

- يقوم التعليم الابتدائى بكل إدارة تعليمية بتسكين المتقدمين الذين لم تتحقق رغباتهم والحاقهم بإحدى المدارس الابتدائية بذات الإدارة مع مراعاة شروط القبول.

- عقب انتهاء موعد تلقى ملفات الملزمين وبدءا من يوم 1/8 /2022 يقوم التعليم الابتدائى بكل إدارة بتشكيل لجان من العاملين به للتنسيق بين المدارس، وتكون مهمتها حصر الموجود والإبقاء على حاجة المدرسة ((ميزانيتها)) حسب السن والموقع الجغرافي، وعمل كشوف بذلك وترك أصولها بالمدرسة، وما تراه اللجنة تقوم المدرسة بتنفيذه بما لا يخالف القواعد والتعليمات بحيث لا تزيد كثافة الفصل بالصف الأول عن 48 تلميذا ملزما بكل فصل

- يحظر رفع كثافة فصول الصف الأول عن 48 تلميذ لكل فصل إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

- بالنسبة للطلبة الوافدين: يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق الى الإدارة التعليمية (شئون الطلبة) والتى تقوم باتخاذ الإجراءات المنظمة قانونا فى هذا الشأن

- يمنع منعا باتا فتح فصول توسع (نمو) لاستقبال تلاميذ الصف الأول إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن

- يحظر ربط أية تبرعات مادية أو عينية وتحت أى مسمى من ولى الأمر بقبول ملف التقدم.

- تسرى قواعد تنسيق قبـول الصـف الأول الابتـدائـى للعام الـدراسى

2022/2023 على المدارس الرسمي

- بخصوص المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات ومدارس النيل والمدارس اليابانية والمدارس الرسمية الدولية الخ )) يتم اتباع القواعد والتعليمات والإجراءات الخاصة بهذا الشأن

-بخصوص المدارس الخاصة (( عربى ، لغات ، دولى )) يتم اتباع القواعد والتعليمات الواردة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة

- تشكل لجنة من التعليم الابتدائى بكل إدارة تعليمية باستقبال ملفات ((صغار السن)) أقل من 6 سنوات وشهر فى 1/10/2022 من وادراجهم بسجل خاص بهم ((كقائمة انتظار)) كمؤشر للمديرية وبعد عرض الأمر على محافظ دمياط فى النزول بالسن بالأماكن الشاغرة بكل مدرسة وحصرها بكل إدارة تعليمية وتسليمها لإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية لاعداد تقرير من شأنه الحصول على قرار بالنزول بسن الالزام السادة

ـ على جميع مدير المدارس الابتدائية ومديرى التعليم الابتدائى بالادارات التعليمية بالالتزام بما ورد من قواعد وتعليمات الخاصة بقبول تلاميذ الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2022/2023 ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.