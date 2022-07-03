وزير النقل يستعرض تفاصيل القطار الكهربائى أمام الرئيس السيسي.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة بدر، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات.

وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى.

وعرضت احتفالية "افتتاح محطة عدلى منصور المركزي"، فيلما تسجيليا عن "سكك حديد مصر" والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.

وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كيلو مترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول، كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس عام 1858.

ولفت إلى أنه مع التطور العمراني والحضاري والزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية والذي مر بمراحل تطوير متعاقبة عبر التاريخ، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد في عدد السكان وعدد مستخدميه وهو ما أدى إلى فترات من التراجع في السكك الحديدية.