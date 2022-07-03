اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يستعرض تفاصيل القطار الكهربائى أمام الرئيس السيسي.. إنفوجراف

الأحد، 03 يوليه 2022 12:35 م
وزير النقل يستعرض تفاصيل القطار الكهربائى أمام الرئيس السيسي.. إنفوجراف وزير النقل يستعرض تفاصيل القطار الكهربائى أمام الرئيس السيسى (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة بدر، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات.

وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى.

وعرضت احتفالية "افتتاح محطة عدلى منصور المركزي"، فيلما تسجيليا عن "سكك حديد مصر" والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.

وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كيلو مترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول، كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس عام 1858.

ولفت إلى أنه مع التطور العمراني والحضاري والزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية والذي مر بمراحل تطوير متعاقبة عبر التاريخ، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد في عدد السكان وعدد مستخدميه وهو ما أدى إلى فترات من التراجع في السكك الحديدية.

 
d338a10a-9560-4eb3-84da-3921e2f8fbd2
 
1b89378a-f91b-4da4-9d28-8bb31a64ec4f

 

 

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو خريطة

مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث

المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة

عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



الموضوعات المتعلقة

أكبر محطة بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع محطات عدلى منصور.. يضم 5 محطات "مترو وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وموقف سوبر جيت".. وتربط المحافظات بالعاصمة الإدارية والسويس ومطار القاهرة

الأحد، 03 يوليه 2022 12:23 م

الرئيس السيسى يفتتح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى LRT.. إنفوجراف

الأحد، 03 يوليه 2022 12:08 م

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الأحد، 03 يوليه 2022 11:57 ص

رئيس النواب فى ذكرى 30 يونيو: الرئيس السيسي لم يبخل يوما بجهد أو عطاء ليبني وطنا

الأحد، 03 يوليه 2022 11:50 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة