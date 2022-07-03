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وفي إطار خطة تطوير قطاعات النقل..

وزير النقل: محطة عدلى منصور المركزية نفذت بفكر جديد فى إطار الجمهورية الجديدة

الأحد، 03 يوليه 2022 08:23 ص
وزير النقل: محطة عدلى منصور المركزية نفذت بفكر جديد فى إطار الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سيد صابر

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حول محطة عدلي منصور المركزية.
 
وهنأ الفريق كامل الوزير - في بداية شرحه - الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسي وقرار الشعب يوم 3 يوليو وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.
 
وقال وزير النقل: "نرحب بسيادتكم اليوم والسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد".
 
وأضاف: "محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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