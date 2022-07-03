اليوم السابع
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وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا

الأحد، 03 يوليه 2022 10:26 ص
وزير النقل: القطار الكهربائى يحقق وفرة فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل
كتب ـ محمد عبد العظيم ـ محمد عبد المجيد

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أكد كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه يتم الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، ويحقق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. 
 
وأضاف خلال عرض تفصيلي للقطار الكهربائي الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى الحصول على الركاب من وسائل المواصلات الأخرى، حيث يستخدمه مليون راكب يوميا.. 310 آلاف راكب من سيارات الإجرة و330 ألف راكب من الأتوبيس والميكروباص.. و360 ألف راكب يوميا من المركبات الخاصة لتغيير نمط الاستهلاك، بإجمالي مليون راكب يوميا. 
 
وتابع وزير النقل: "المشروع حتى النهاية يضم 19 محطة والمرحلة الأولي التي يتم افتتاحها اليوم تضم 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور.. وتم تنفيذها بواسطة شركتين مصريتين.. ومحطة بدر ومحطة مدينة المستقبل.. ومحطة بدر تبادلية بين القطارين القطار المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار المتجه إلى العاشر من رمضان.. لتبادل مع قطار الديزل المتجه إلى السويس.. والمحطة النهائية للمرحلة الأولي هي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.. وهى جاهزة بنسبة 100 %.. ويمكن للركاب الوصول بداية من اليوم الركوب من محطة عدلي منصور والوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم تجهيز أتوبيسات ترددية لهذا الأمر".
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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