وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات تحصين المواشى والاستعداد لعيد الأضحى

كتبت ـ أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والمعاهد البحثية، وكذلك مشاركة مديرى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وخلال الاجتماع أكد القصير، أن الدولة تولى الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا، وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت مصر مشروعات عملاقة فى الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم روافد الأمن الغذائي.

وكلف القصير هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية وكذلك مديريات الطب البيطرى فى المحافظات والوحدات البيطرية فى القرى، وجههم القيام بواجبهم وتنفيذ حملات التحصين فى مواعيدها، بالإضافة إلى توعية المزارعين والمربين بالاستجابة للقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشى نظرا لأهميته فى حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين فى حالة إصابتها بأى أمراض.

ووجه وزير الزراعة أيضا بتكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع المواشى فى المحافظات للتأكد من ضرورة سلامتها قبل بيعها، وكذلك تكثيف التفتيش على منافذ بيع الأضاحى والشوادر وكذلك جاهزية المجازر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتوفير الإشراف البيطرى وذبح الاضاحى مجانا.

وزير الزراعة وجه أيضا باستكمال حملات ترقيم وتسجيل المواشى لتأكد من حصولها على كافة التحصينات المقررة كما كلف بتوفير جميع أنواع الأمصال واللقاحات البيطرية المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.