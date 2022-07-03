وزير الري من كفر الشيخ: نستعد لموسم الشتاء والسيول ونتابع مشروع مصرف كوتشنر

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، مشروع حماية منطقة شرق مصرف الغربية الرئيسي" كوتشنر"، ومنطقة هدار الخاشعة على مصرف الغربية الرئيسي " كوتشنر"، بحضور المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إنها الزيارة الثانية للوزير الري خلال 15 يوماً للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات ، خاصة مشروعي حماية المنطقة شرق مصرف الغربية الرئيسي" كوتشنر"، ومنطقة هدار الخاشعة على مصرف الغربية الرئيسي " كوتشنر"، مؤكداً أن المحافظة تتميز بأنها المحافظة الوحيدة التي بها أكبر مشروع تبطين الترع على مسافة 1000 كيلو، و100 كيلو تبطين ترع بمطوبس، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك مشروعات متعددة لوزارة الري ما بين ري حديث و15 عمل هندسي لحماية الشواطئ على مسافة 45 كيلو، و وتطوير هدار الخاشعة على كوتشنر، وتحسن نوعية المياه للزراعات، وأعمال الري الحديث، موجها الشكر لوزير الري على الاهتمام بتطوير الهدار بالخاشعة المنشأة من التسعينات.

وقال المهندس محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، توجهنا لمحافظة الدقهلية وبعدها لمحافظة كفر الشيخ، استعدادا لموسم الشتاء والسيول، وتفقد محطات الرفع والمصارف والترع، لتطهيرها، و أعمال حماية الشواطئ، ومتابعة مشروع كوتشنر، والاستماع للمواطنين لمعرفة رأيهم في أعمال التطهير، وتفقدنا مزرعة رى حديث للتعرف على أهمية الري الحديث.

وأضاف وزير الري ، إن شاطئ البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ بمسافة 120 كيلو، وستتم حماية 45 كيلو تعطي فرصة للمواطنين لإقامة مشروعات استثمارية وفنادق، وانشاء موقع نظيف و آمن ومحمي لقضاء المصيف به، على غرار محافظة الاسكندرية، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي " كوتشنر" والتغذية بالرمال بمحافظة كفر الشيخ، لسد هجمات البحر وتأثير الأمواج العالية والعوامل الطبيعية الحرجة وعوامل النحر المستمرة وفقدان الكثير من الشواطئ والتي يوجد خلفها العديد من الاستثمارات في مجال الزراعة ووجود شبكة من الترع والمصارف " مصرف المحيط وترعة أبو دخان" جنوب المنطقة الشاطئة، وسيتم إنشاء 13 رأس حجرية مع عمل تغذية بين الرؤوس بالرمال المترسبة خلف حواجز الأمواج ببلطيم،" وقطاع الرأس يتكون من فرشة وقدمه من الأحجار وكتل خرسانية زنة 2 طن".



تفقد مشروع تطهير مشروع كوشنر



متابعة مشروع كوتشنر



هدار الخاشعة الجاري تطويره



هدار الخاشعة المنشأ من التسعينات



وضع السنة على شاطء البحر المتوسط