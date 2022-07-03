ننشر خطة تموين بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، على مواصلة الجهود والاستعدادات المكثفة من مديرية تموين بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، بالتنسيق بين الرقابة التموينية، والرقابة التجارية، وإدارة حماية المستهلك بالمديرية مع الرقابة الإدارية، وقسم شرطة مباحث التموين، والطب البيطرى، ومكتب أغذية المدينة، وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمى لمحافظة بورسعيد .

وأوضح ناصر ثابت، أن الخطة تنقسم إلى محورين، المحور الأول هو محور رقابى، وتقوم خلاله المديرية بعمل لجان رقابية مختلفة للمرور على منفذى الرسوة والجميل، والمحال العامة، والمخابز، والأسواق، ومحال الجزارة، ومحال بيع اللحوم المجمدة والحية، والشوادر، ومستودعات وموزعى الغاز، وشركات الجملة، والبدالين التموينين، ومحطات التزود بالوقود.

وأوضح وكيل تموين بورسعيد، أن المحور الثانى هو محور سلعى، من خلال توفير البدائل لزيادة المعروض من الدواجن والسلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والدقيق وكذا اللحوم الحية والمذبوحة والمشفاة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع تربية الماشية بالمحافظة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأسعار تعاونية للحيلولة من ارتفاع الأسعار بالأسواق، مؤكدًا أنه تم البدء فى طرح اللحوم الواردة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة والتى يتم ترتيبها ورعايتها بمقر مشروع تربية الماشية بالقابوطى وتباع بسعر 120 و140 جنيهًا للكيلو المشفى للمستهلك.

وأعلنت تموين بورسعيد أماكن منافذ التوزيع، وهي: منفذ بجوار قصر الثقافة بحى العرب، ومنفذ داخل سوق البازار الجديد، ومنفذ أمام الحاسب الآلى، ومنفذ بسوق التوحيد، ومنفذ العبور النموذجى ببورفؤاد، ومنفذ بشارع النصر أمام البازار الجديد.

وفي قطاع الرقابة أكدت تموين بورسعيد، أنه سيتم إيقاف جميع أجازات مفتشى الرقابة مع تكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة، بجانب تنظيم حملات مشتركة مع كل من الطب البيطرى والصحة خلال الأيام التى تسبق العيد مباشرة والتى يتم خلالها تكثيف عرض اللحوم كما هو العرف الجارى فى مثل هذه الظروف، كما يتم المرور على ثلاجات اللحوم والجزارين لمراقبة جميع أنواع اللحوم المعروضة بالأسواق، بما يؤدى فى النهاية إلى توفير كافة احتياجات المواطنين بكافة أنواعها متوفراً فيها صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وأسعار مناسبة معلن عنها وملتزم بالبيع بها، وعدم وجود أى صورة من صور الغش التجارى بالأسواق.

وفي قطاع المخابز، أكد ثابت على تشغيل المخابز من بداية اليوم فى الصباح الباكر حتى انتهاء الطلب على الخبز خلال عيد الأضحى المبارك للمواطنين لتوفير رغيف الخبز وتم التنبية على مطحنى القطاع العام والخاص بضرورة الاهتمام بجودة الدقيق وخاصة خلال أيام العيد المبارك .

وفي مجال البوتاجاز، يتم متابعة الوارد من البوتاجاز بصفة يومية خلال الفترة الحالية وأثناء عيد الأضحى المبارك، لضمان عدم حدوث أزمة بسبب وجود نقص فى الكميات الواردة وتعزيز الكميات الواردة.

وفي مجال السولار قامت المديرية خلال الفترة السابقة بتدبير احتياطى استراتيجى من السولار، تحسباً لحدوث أى أزمات أو طوارئ ولتشغيل المخابز البلدية وسيارات الإسعاف والنجدة فى حالة حدوث نقص فى الكميات الواردة من السولار خلال إجازة عيد الأضحى .

وأعلنت غرفة العمليات أنه سوف تيم تعزيز وتكثيف العناصر المتواجدة بغرف عمليات المديرية والإدارات لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين.