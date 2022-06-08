ضبط سيارة استولت على حصة تموينية من أسطوانات البوتاجاز ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التجارية بتموين بورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة تستولى على حصة تموينية من إسطوانات البوتاجاز بمنفذ الجميل غرب المحافظة.

وشدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على إستمرار مراقبة البدالين التموينين على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز للوقوف على مدى إلتزامهم وكذا مداخل ومخارج المحافظة لمتابعة الحصص الواردة من الخارج، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة مكبرة، بقيادة صابر الليلى، ومعه داليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إنه عندما توجهت الحملة إلى نقطة التفتيش الأمنية بمنفذ الجميل، وتلاحظ لأفراد الحملة مرور إحدى السيارات التى تقوم بتوزيع إسطوانات البوتاجاز قادمة من خارج المحافظة تم إستيقافها وبسؤال صاحبها عن إذن الشحن الخاص بتلك الكمية وحصر العدد الفعلى للإسطوانات المحملة ومطابقتها بإذن الشحن.

تبين وجود 5 اسطوانات تجارية سعة 25 كيلو جرام زيادة عن إذن الشحن، مما يعد إستيلاء على سلعة تموينية بغرض الإتجار والتربح دون وجه حق تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأثناء متابعة الحملة مهما عملها نطاق دوائر المحافظة بالمرور على المحطات والمستودعات وسيارات التوزيع المتنقلة وتحديداً بدائرة حى العرب تلاحظ لإفراد الحملة وقوف سيارة توزيع إسطوانات بوتاجاز .

وقام أحد أفراد الحملة بعمل محاولة شراء، وقام البائع ببيعها له بسعر 90 جنية للإسطوانه أى أزيد من سعرها الرسمى ب 15 جم تم تحرير محضر بالواقعة ج/ العرب لمخالفة القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1945 والمعدل ب 109 لسنة 1980 والقانون 184لسنة 2017 الخاص بتنظيم حركة تداول إسطوانات البوتاجاز وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .