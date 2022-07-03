نائب محافظ الدقهلية: تذليل العقبات لتوصيل المرافق بمشروع مساكن شرق المنصورة

عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماع لمناقشة وتذليل العقبات لتوصيل المرافق بمشروع مساكن أرض حى شرق المنصورة، ومساكن الجلاء، فى اطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمناطق الغير مخططه بمدينة المنصورة.

وقد نظم الاجتماع ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بإشراف المهندسة منى الساعى، مدير الادارة، وحضر الاجتماع المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة أميمة متولى مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير عام التنمية الحضارية بالمحافظة، وقد استعرض الاجتماع الاجراءات اللازمة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمشروعى العمارات فى كل من أرض شرق المنصورة ومساكن الجلاء.

وقد تقرر تنفيذ توصيل المياه والصرف الصحى لمشروع عمارات مساكن الجلاء بمساهمة صندوق التنمية الحضارية، وعن مساكن أرض حى شرق تقرر عرض الموضوع لدراسته من خلال رئاسة مجلس الوزراء وصندوق التنمية الحضارية لتذليل العقبات التى تعترض التنفيذ.

قال محافظ الدقهلية أن المشروعات الجارية بمشروع عواصم المحافظات، تشمل عددا من المشروعات منها مشروع عمارات على أرض حى شرق المنصورة، حيث يتم انشاء 11 برج سكنى بعدد وحدات سكنية 520 وحدة، ومشروعات بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد وحدات سكنيه 717 وحدة، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروع اسكان على أرض سجن المنصورة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين لحاجة المحافظة الملحة لوحدات سكنية.

وقد وجه " مختار" بقيام كافة الجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ المشروعات سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من اجل تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد " مختار " على أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير المناطق الغير مخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.