ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز العملاقة MARAN GAS KALYMNOS بحمولة 66 ألف طن

دمياط فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط اليوم ناقلة الغاز العملاقة "MARAN GAS KALYMNOS" والتى ترفع علم مالطا، والبالغ طولها 295 مترا، بينما بلغ عرضها 46 مترا، والتي من المقرر لها أن تقوم بتحميل 66 ألف طن من الغاز المسال.

وأصدرت هيئة ميناء دمياط بيانا رسميا حول حركة السفن وتداول الحاويات على مدار اليوم، فقد بلغ عدد السفن المتواجدة داخل الميناء 21 سفينة، بما فيها ناقلة الغاز، وذلك بعد أن استقبلت الهيئة اليوم 9 سفن بضائع عامة، فيما غادره 9 سفن أخري.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38452 طن تشمل: 18490 طن تراب فرن و 19962 طن بضائع متنوعه، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33340 طن تشمل : 12100 طن خردة و 5641 طن صاج و 1011 طن ابلاكاش و 3209 طن خشب زان و 11000 طن ذرة و 1666 راس ماشية "عجول تسمين" إجمالي وزن 379 طن.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1877 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81000 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269951 طنا.

وغادر الميناء أيضا قطار بضائع مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 40 حاوية 20 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3777 شاحنة .