اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 02 يوليه 2022 02:26 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12692 طن تشمل : 260 طن أسمنت و 2800 طن رمل و 604 طن علف بنجر و 9025 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46585 طن تشمل : 7700 طن خردة و 1563 طن حديد و 19800 طن سلاج و 1138 طن ابلاكاش و 1233 طن خشب زان و 14992 طن ذرة و 1200 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 159 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1603 حاوية مكافئة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84845 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 271275 طنا  .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 1128 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 1950 شاحنة .

 

 

 


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