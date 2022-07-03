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موسكو تتهم باريس بانتهاك سرية المحادثات بين بوتين وماكرون

الأحد، 03 يوليه 2022 06:54 م
موسكو تتهم باريس بانتهاك سرية المحادثات بين بوتين وماكرون زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فرنسا بانتهاك سرية المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفقا لروسيا اليوم.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على الفيلم الوثائقى "الرئيس وأوروبا والحرب" للمخرج الفرنسى جى لاجاشا حول خطوات إيمانويل ماكرون لحل الصراع الأوكرانى قائلة: عندما يتم إجراء مكالمات على أرفع مستوى فهى بالطبع مسألة سرية، وبطبيعة الحال، هذه مفاوضات مغلقة ولكنه اتضح أنه منذ شهرين عندما اتصل إيمانويل ماكرون برئيس روسيا، تم تسجيل المحادثة بالكامل بواسطة كاميرات صحفيين كانوا جالسين يصورون كل شيء، وهذا مثال على حقيقة أن هذه هى الطريقة التى يفهمون بها كلمة دبلوماسية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه من الصعب توقع السرية من الجانب الفرنسى بعد نشر لقطات من محادثات ماكرون المغلقة مع بوتين على التلفزيون الفرنسى، مشيرة إلى أن اتفاقات مينسك منحت كييف فرصة الحفاظ على الدولة الأوكرانية، ولن تحصل على مثلها مرة ثانية.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بأن إبرام اتفاقات مينسك جديدة أمر غير مقبول، وبدلا من ذلك يجب على أوكرانيا أن تهزم روسيا، قائلة: بالنسبة إلى اتفاقيات مينسك الجديدة، يبدو أن تراس لم تعد تحسّ بالعار بسبب جهلها الكامل.


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