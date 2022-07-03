مكافحة المخدرات تنجح فى ضبط أحد تجار الشابو بمركز سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" من ضبط عاطل يبلغ من العمر 32 سنة يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح صوت ومبلغ مالى وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بورود محضر إلى مركز شرطة سوهاج محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام المدعو حسام ا س م 32 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أخرهم قصية سلاح بدون ترخيص والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية " مخدرات " بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 150 جرام و طبنجة صوت و"2" طلقه محدث صوت ، مبلغ مالي 320 جنيهاً ، هاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم تحرير محضرا بالوقاعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.