اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية اللاجئين فى الأردن تحصل على نحو 29% من متطلباتها المالية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:01 ص
مفوضية اللاجئين فى الأردن تحصل على نحو 29% من متطلباتها المالية لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022.

وبحسب قناة المملكة الأردنية تبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2022 في الأردن، نحو 408.4 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل نحو 118.188 مليون دولار حتى 28 يونيو الماضي، وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 71.06%، وتبلغ 290.191 مليون دولار.

ويوجد في الأردن 761.58 ألف لاجئ مسجل رسميا وذلك حتى منتصف يونيو الماضي، يعيش 82.6% منهم خارج مخيمات اللجوء، وتبلغ نسبة اللاجئين الأطفال (أقل من 18 سنة) 46%.

 


الاردن

الامم المتحدة

مفوضية اللاجئين

لاجئين

اللاجئين الأطفال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة