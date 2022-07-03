مطار الغردقة يستقبل 86 رحلة طيران دولية تقل 13 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 86 رحلة طيران دولية أغلبها وافدة من المطارات الأوروبية المختلفة، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى الغردقة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن الرحلات المقرر وصولها اليوم أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وأكثر الجنسيات وصولا الألمانية يليها الإنجليزية، ثم عدد من الجنسيات الأخرى مثل البولندية والأيرلندية وغيرها من الجنسيات الأخرى المختلفة.

من جانب آخر كشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة فى الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية.

وحسب كشوف الرحلات تصل خلال الأسبوع 5 رحلات داخلية و109 رحلات دولية بينها 3 من بلجيكا و4 من هولندا و17 من إيطاليا و16 من ألمانيا، و36 من المطارات التشيكية، و22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من رومانيا، و4 سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.