مطار الغردقة يستقبل 90 رحلة طيران دولية سياحية اليوم

وأكدت مصادر داخل مطار الغردقة الدولي، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل على مدار ساعات اليوم يتم تطبيق الإجراءات وعملية تسهيلها لدخول السياح للغردقة وقضاء إجازتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

على جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم، الخميس، 20 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة .

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الأسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.



