مصرع طفل عمره 3 سنوات فى نيويورك.. سقط من الدور الـ 29

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية حادث مأسويا حيث لقى طفل عمره ثلاث سنوات مصرعه بعدما سقط من الدور الـ 29 من مبنى سكنى صباح أمس السبت، بحسب ما أظهرت التحقيقات الأولية.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن الضباط عثروا على الطفل مصابا ممددا على سقالات فى الدور الثالث، وذلك بعدما تلقوا مكالمة على خدمة الطوارئ، وتم نقل الطفل إل مستشفى قريب، حيث تم إعلان وفاته.

وقال متحدث باسم الشرطة لأسوشيتدبرس إنهم يعتقدون أن الطفل خرج من نافذة، لكن التحقيقات لم تكشف بعد كيفية حدوث ذلك.

وتتطلب قوانين نيويورك من ملاك المباني التي بها ثلاث أو أربع شقق أن يتم وضع حواجز على النوافذ لو أن هناك طفلا عمره 10 سنوات او أصغر يعيش فيها، أو لو طلب شاغل الوحدة ذلك. ولم يتضح ما إذا كان هناك حاجز على النافذة فى الشقة التي خرج منه الطفل.

وصرحت نيديا كورديرو، التي تعيش فى الطابق الـ 34 من المبنى، لصحيفة نيويورك بوست بأنها سمعت فجأة سيدة تصرخ، معتقدة أنها والدة الطفل. عندما نظرت من النافذة كان الطفل على السقالة. بينما قال أحد أخر إنه ان خارج المبنى عندما سقط الطفل، وسمع صوت فرقعة كبيرة، وجرى طفله إلى الامام ارتفع نحو السقالة ليجد الطفل. وكان لا يزال يبكى ويتنفس عندما وصل إليه، وعندما وصل المسعفون وانزلوه، كانت هناك مناديل تغطى وجهه.