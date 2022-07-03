اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع فى الغربية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:30 ص
مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق "بلكيم -السنطة" فى محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة بالترعة الرئيسية بالطريق، مما أسفر عن مصرع شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغريية إخطارًا من مآمور مركز شرطة السنطة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بترعة جنابية السنطة بطريق " بلكيم - السنطة " وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم "أحمد.ال" مقيم بقرية بلكيم وزوجته ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارتى إسعاف ، وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


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