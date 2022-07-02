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مصرع شخص وإصابة طفل فى حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

السبت، 02 يوليه 2022 09:20 م
مصرع شخص وإصابة طفل فى حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه، وأصيب طفل "ابن عمه" كان يرافقه على دراجة نارية بإصابات خطيرة إثر انقلاب الدراجة النارية فى منطقة مجاورة لموقف الرياض بكفرالشيخ، بسبب السرعة الجنونية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من مركز شرطة الرياض، يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بمدينة الرياض، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة طفل وتم نقل الشاب إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتم نقل الطفل إلى العناية المركزة لخطورة حالته.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع رياض رضا بدير 19سنة، وإصابة ابن عمه الطفل عبدالرحمن محمد بدير 12سنة، وتم نقل الأول إلى مشرحة المستشفى، والثانى إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 


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