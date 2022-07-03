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مصرع شاب بعد مطاردته لـ3 لصوص بالبحيرة.. ووالدته: "رموه تحت القطر".. صور

الأحد، 03 يوليه 2022 05:00 م
مصرع شاب بعد مطاردته لـ3 لصوص بالبحيرة.. ووالدته: "رموه تحت القطر".. صور الشاب الضحية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية على باشا التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة حالة الحزن الشديد بعد وفاة مصطفى سعد، أحد أبناء القرية الذى راح ضحية شهامته بعد محاولته إنقاذ سائق توك توك من السرقة مطاردته للصوص على شريط السكك الحديد، مما دفعهم إلى إلقائه أمام أحد القطارات بايتاى البارود.

وتوافد على منزل عائلة المجنى عليه مئات الأهالى، لتقديم واجب العزاء وتشييع جنازته من المسجد الكبير حتى دفنه بمقابر العائلة، وقالت والدته وهى منهارة: "إن اللصوص ألقوه تحت القطار بعد مطاردته لهم".

وكان شاب لقى مصرعه اثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين وقوع تصادم قطار بأحد الشباب ويدعى مصطفى سعد 23سنة - مندوب مبيعات على خط السكة الحديد القاهرة- الاسكندرية امام قرية شبرا النونه التابعة لمركز ايتاى البارود 

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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