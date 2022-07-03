مستشفيات جامعة أسوان تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

أسوان - صلاح المسن

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان تعلن عن رفع حالة الطوارئ، وقامت إدارة المستشفى الجامعى بأسوان بإجراء الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا على سلامة المرضى فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة مواعيد الزيارة للمرضى فى مواعيدها المقرره حرصا على سلامة المرضى وعدم الزحام داخل اقسام المستشفى الجامعى بأسوان، وذلك من خلال تطبيق خطة طواريء أيام العيد.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولى العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة، وذلك على حرصا من ادارة المستشفيات على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى محافظة أسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير كافة الإمكانيات الطبية لخدمة مرضى محافظة أسوان ومرضى أهالى محافظات جنوب الصعيد من أجهزة مثل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان الجامعى لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعى.