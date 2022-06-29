محافظ أسوان يتفقد التوسعات الجديدة لمستشفيات الجامعة بطاقة 380 سريرا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، التوسعات الجارية لمستشفيات جامعة أسوان، والتى تشمل الباطنة والطوارئ والعظام بإجمالى 380 سريرا، حيث رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد صلاح مدير مستشفى الباطنة.

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ أسوان قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 60 ماكينة غسيل، حيث استفسر من المرضى المترددين عن مدى رضاهم لمستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، مؤكداً أهمية التعاقد مع شركات متخصصة فى الصيانة والنظافة العامة والتعقيم للحفاظ على هذه المكتسبات.

كما تفقد اللواء أشرف عطية إحدى قاعات التدريب أثناء حصول طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب على المحاضرات النظرية والعملية، وإستمع المحافظ أيضاً فى جولته التفقدية لشرح من الدكتور أشرف معبد والذى أوضح بأن المستشفى الجديد وصلت تكلفتها الإنشائية إلى 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة المعدات الطبية ، وهى مكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وتابع أنه تم إنهاء 60% من مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل ، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية ، فضلاً عن إستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعى والتى تشمل أيضاً إعادة تطوير قسم العظام بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا و2 غرفة عمليات، وأخيراً إعادة تأهيل قسم الاستقبال القديم.



محافظ أسوان يتفقد التوسعات الجديدة لمستشفيات الجامعة