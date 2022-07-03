محافظ بورسعيد يهنئ الأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية التجارية

بورسعيد - محمد عزام

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، منذ قليل، الطالبة يمنى هشام محمد عبد الحميد، ابنة محافظة بورسعيد، وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام السنوات الثلاث بمدرسة المناضلة زينب الكفراوي الثانوية التجارية بنات.

وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة يمنى هشام، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

يذكر أن الطالبة يمنى هشام محمد عبد الحميد، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع درجات 600 درجة، وبنسبة نجاح ٩٨.٣٣٪، وتخصصها فني كاتب حسابات، بمدرسة زينب الكفراوي بنات.