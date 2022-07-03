محافظ بنى سويف: استلام 230 ألف طن قمح بالصوامع والشون بنسبة 100.02%

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نجاح موسم توريد الأقماح المحلية، حيث استطاعت المحافظة تخطى المستهدف والمقدر بــ 230 ألف طن، مشيراً إلى أن إجمالى الكميات الموردة للصوامع والشون الحكومية، قد وصلت إلى أكثر من 230 ألف طن "بزيادة 48 طن وبنسبة 100.02% من المستهدف توريده.

وذلك منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم ، مع استمرار أعمال التوريد ببعض المواقع التى ما زالت تستقبل كميات من الأقماح ، لحين صدور قرار وزارة التموين بغلق باب التوريد والإعلان عن انتهاء الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى ،الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أكد "وصفى" على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع ، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات ومتابعة أعمال التوريد أولاً بأول.

يُذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزيد عن 128 ألفا و600 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.